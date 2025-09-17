Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dudu Camargo x Rayane: entenda primeira briga de A Fazenda 17

Primeiro atrito de A Fazenda 17 envolveu o nome do cantor Belo e foi protagonizada pela namorada dele e o apresentador Dudu Camargo
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Em dois dias de confinamento, Dudu Camargo e Rayane Figliuzzi protagonizaram a primeira briga de A Fazenda 17. Apresentador de programas policiais, Dudu insinuou que Rayane, namorada do cantor Belo, estaria interessada em outro participante da edição.

Segundo Dudu, a influenciadora teria ficado enciumada quando Martina Sanzi se aproximou de Will Guimarães, dois ex-participantes "De Férias com o Ex". "Ela [Rayane], eu já captei. Ela já se deu bem com alguns rapazes que ela considera na amizade", disse o peão.

'Agora o programa começou'

Ao ouvir o comentário de Dudu, Rayane o repreendeu: "Vamos respeitar o próximo, vamos respeitar a história da pessoa lá fora... Não vamos supor o que a gente não viu ou entendeu errado".

Após o apresentador se retirar do quarto, a influenciadora começou a chorar e desabafar com outros participantes. "Brincadeirinha idiota, coisa de 5ª série", disparou a namorada de Belo.

Em conversa com outro peão, o apresentador disse que a situação, que se espalhou pela casa, "agitou o jogo". "Agora o programa começou", declarou Dudu Camargo.

