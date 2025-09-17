Dudu Camargo x Rayane: entenda primeira briga de A Fazenda 17

Apresentador Dudu Camargo (à esquerda), demitido do SBT em 2023, e empresária e influenciadora digital Rayane Figliuzzi têm briga de A Fazenda 17 / Crédito: Reprodução/ SBT/ Instagram @rayfigliuzzi

Em dois dias de confinamento, Dudu Camargo e Rayane Figliuzzi protagonizaram a primeira briga de A Fazenda 17. Apresentador de programas policiais, Dudu insinuou que Rayane, namorada do cantor Belo, estaria interessada em outro participante da edição. Segundo Dudu, a influenciadora teria ficado enciumada quando Martina Sanzi se aproximou de Will Guimarães, dois ex-participantes "De Férias com o Ex". "Ela [Rayane], eu já captei. Ela já se deu bem com alguns rapazes que ela considera na amizade", disse o peão.