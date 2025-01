Quem morreu em 2024? Relembre famosos que nos deixaram no ano

O ano de 2024 foi marcado por perdas de grandes personalidades do esporte, da música, do cinema e da TV, deixando legados inesquecíveis e saudade nos fãs

Confira a lista preparada pelo O POVO com as principais celebridades e personalidades marcantes que nos deixaram em 2024:

Quem morreu em 2024? Música

No universo musical, 2024 foi marcado por grandes perdas, especialmente no sertanejo, com a morte de Chrystian (da dupla Chrystian & Ralf) e João Carreiro (ex-dupla de Capataz). Na música internacional, a morte de Liam Payne, ex-integrante do One Direction, abalou fãs em outubro.

Confira os músicos que nos deixaram em 2024: