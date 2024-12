Morre Ney Latorraca: ator fez 'Vamp', relembre papéis na TV

O ator e diretor tinha 80 anos e, em 2019, já havia realizado uma cirurgia e retirou a próstata devido ao câncer. A doença, entretanto, retornou em agosto deste ano, com metástase. Ele deixou o marido, o também ator Edi Botelho, com quem era casado há 30 anos.

O ator Ney Latorraca morreu nesta quinta-feira, 26. Ele estava internado desde o dia 20 de dezembro na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, devido a um câncer de próstata. O falecimento, no entanto, foi em decorrência de uma sepse pulmonar.

Ney já trabalhou em banco, em loja de roupa feminina e foi vendedor de pedra semipreciosa até se matricular na Escola de Arte Dramática e iniciar no teatro. Mas o artista se destacou mesmo na TV com personagens memoráveis, entre eles, o Vlad, na novela “Vamp” e Barbosa, em “TV Pirata”.

O personagem não era o padrão imposto de galã, mas acabou fazendo sucesso, principalmente com o público feminino. Na época, havia um concurso nacional para eleger o rei da televisão e, em seis semanas, ele já estava concorrendo com Tarcísio Meira e Roberto Carlos .

Outras atuações marcantes de Latorraca foram a de Barbosa, em "TV Pirata" (1988); do italiano Ernesto Gattai na minissérie "Anarquistas, graças a Deus" (1984); e do travesti Anabela em "Um sonho a mais" (1985).

Parte do sucesso de Vlad decorria de sua liberdade para criar sobre o texto do autor Antônio Calmon. Até mesmo entre crianças a trama foi um sucesso, a Globo chegou a lançar um álbum de figurinhas dos personagens.

Marco na carreira do ator, a trama fez história na TV ao unir comédia e terror. "Virei dono do meu personagem, fazia o que eu queria em cena", recordou Ney Latorraca sobre Vlad.

Ney Latorraca: Barbosa em "TV Pirata'

O personagem Barbosa, o velhinho beiçudo de TV Pirata, também foi um sucesso. Ele ganhou o carinho do público e pediam para Ney interpretá-lo na rua mesmo décadas depois de o folhetim ir ao ar.

O velho tarado tinha um bico que os espectadores começaram a imitar.

Ney Latorraca: Mederiquis em "Estúpido Cupido"

O ator também é lembrado por "Estúpido cupido", na qual viveu Mederiquis, fã de Elvis Presley e líder da banda de rock Personélitis Bóis. A princípio, ele não queria o papel, pois era um homem de 33 anos interpretando um adolescente de 17.

“Falei que ficava com uma condição: ‘Quero escolher meu figurino’. Me vesti todo de preto, sem maquiagem alguma, e pedi uma lambreta preta. Batizei-a de Brigite”, afirmou ao relembrar o sucesso do personagem.

Ney Latorraca: Anabela em "Um Sonho a Mais"



Na trama de "Um Sonho a Mais", Latorraca fez seis papéis. "Pensei que fosse enlouquecer. Virei o versátil da Globo. Com essa história de versátil é que dancei mesmo."

Ele recordou ao Memória Globo que passou a fazer tudo: “Sapatear, plantar bananeira, subir, descer, fazer árvore, jacaré, vampiro. Mas é bom ser versátil. Você não fica carimbado”.

Anabela em "Um Sonho a Mais" Crédito: Reprodução/TV Globo

Outros trabalhos

Ney tem uma lista extensa de participações em produções audiovisuais e no teatro. Seu último trabalho em telenovelas na Globo foi em 2017, quando participou de 'Novo Mundo' como o Sir Edward Millman.

Entre outros trabalhos, esteve em "Plantão de Polícia" (1979), "Grande Sertão: Veredas" (1985), "Zazá" (1997), "Da Cor do Pecado" (2004), "Novo Mundo" (2017) e "Cine Holliúdy"(2019), seu último papel na TV.

No cinema, destaque para "O Beijo no Asfalto" e "Ópera do Malandro", ambos nos anos 1980. No teatro, por 11 anos esteve em "O Mistério de Irma Vap" e, em 2017, estrelou "Vamp - O Musical".