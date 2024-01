Morre Zagallo, único tetracampeão do futebol mundial

A notícia foi relatada pelo perfil oficial do ex-atleta nas redes sociais. A causa da morte foi por falência múltipla dos órgãos.

Ao assumir uma postura tanto ofensiva como defensiva, liberou Pelé , Garrincha e cia para levantarem a taça do mundo. Feito que repetiram em 1962.

Revolucionário como jogador, Zagallo era o ponta-esquerda da primeira seleção brasileira campeã do mundo em 1958.

"É com enorme pesar que informamos o falecimento de nosso eterno tetracampeão mundial Mario Jorge Lobo Zagallo", informa o breve comunicado sobre o falecimento do ídolo.

Alagoano de nascença, criado no Rio de Janeiro, Zagallo foi o único a participar de quatro das cinco Copas do Mundo vencidas pelo Brasil (dois títulos como jogador e outros dois como treinador e assistente técnico).

Ele estava internado desde 26 de dezembro no hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro.

Foi o título que firmou a hegemonia brasileira no esporte mais popular do mundo, simbolizada pela posse da taça Jules Rimet.

Foi dele o feito de escalar, no mesmo time, Pelé, Tostão, Gérson, Jairzinho e Rivellino, naquele que é visto por muitos como o maior da história do futebol.

Com isso, o treinador se tornava o único a treinar a Amarelinha em três Copas do Mundo, vencendo 1970, terminando em quarto em 1974 e sendo vice-campeão em 1998.

Quando a seca de título já beirava os 30 anos, Zagallo foi convocado para driblar a crise. Em 1994, ele era assistente de Parreira no time comandado pelo ataque de Romário e Bebeto pelo tri.

Supersticioso, fiava suas preces ao místico número 13. Repetia, insistentemente, frases de 13 letras para dar sorte.

Era, até essa sexta-feira, o campeão do mundo mais velho vivo, aos 92 anos. E o único que podia se dizer tetracampeão.

O único que podia rivalizar com Pelé, tricampeão como jogador (1958-1962-1970).

Agora, os dois maiores representantes da mais famosa camisa amarela do planeta vão poder fazer uma tabela em outro plano.

Zagallo: já com saúde fragilizada, foi coordenador técnico na Copa de 2006

Mesmo já com sinais de fragilidade por conta da saúde, a última participação de Zagallo na seleção brasileira foi na Copa de 2006, na Alemanha, quando atuou como coordenador técnico.

Entre agosto e setembro últimos, já havia sido internado por cerca de 20 dias, também no Rio, devido a uma infecção urinária.

Após a morte de Pelé, em dezembro de 2022, foi hospitalizado durante duas semanas por uma infecção respiratória.

Em 2005, Zagallo fez uma cirurgia no duodeno que o fez perder 14 kg.

Apesar disso, no ano seguinte se envolveu diretamente com o trabalho do time Canarinho.

Participou de toda a preparação da equipe brasileira ao lado do técnico Carlos Alberto Parreira, a mesma dobradinha do tetra de 1994 - que já havia acontecido em 1970, com Zagallo técnico e Parreira como um dos preparadores físicos.

Em 2011, foi operado de uma hérnia inguinal. Com a idade, as comorbidades foram avançando.

A saúde foi seu principal marcador nestes últimos anos de vida, mesmo assim Zagallo conseguiu driblar várias vezes os problemas e seguir até onde foi possível. (Colaborou Cláudio Ribeiro)