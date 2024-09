Morre Fábio Arruda, apresentador e consultor de etiqueta, aos 54 anos

O apresentador e consultor de etiqueta Fábio Arruda, morreu aos 54 anos na tarde desse sábado, 7, em sua casa em São Paulo. A informação foi confirmada pela jornalista Vanessa Palazzi, que homenageou Arruda em um post em seu instagram. "Perdi hoje o meu melhor amigo. Fábio Arruda, meu querido, se despediu hoje da vida e nos deixou aqui com um grande vazio", diz a postagem.

Conforme as informações do portal Leo Dias, a principal hipótese é que o apresentador tenha sido vítima de um infarto. As filmagens teriam mostrado a hora que Arruda teria se abaixado para pegar alguma coisa no frigobar e caído logo em seguida. Quem o encontrou, já sem vida, foi a empregada no piso superior da casa.