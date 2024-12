Morre aos 89 anos Amaury Pasos, lenda do basquete nacional; conheça

Nome histórico do esporte nacional, Amaury foi o único jogador masculino a conquistar duas vezes o MVP de uma Copa do Mundo da modalidade

Pelo Timão, o ex-ala pivô e armador conquistou cinco títulos metropolitanos, três títulos do Campeonato Paulista, dois títulos brasileiros e duas edições do Campeonato Sul-Americano.

Marcado por sua refinada técnica, Amaury Pasos foi campeão de dois Campeonatos Mundiais pela Seleção Brasileira, em 1959 e 1963. Além disso, conquistou duas medalhas olímpicas de bronze, em 1960 e 1964, e quatro Campeonatos Sul-Americanos, entre outros resultados expressivos representando o Brasil.

Em outubro deste ano, o Corinthians inaugurou um busto de Amaury Pasos no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge. O evento contou inclusive com a presença do próprio ex-jogador. Em nota, a CBB (Confederação Brasileira de Basketball) lamentou a morte de Amaury.