Morre Chrystian, cantor sertanejo da dupla com Ralf

Editor adjunto do O POVO Online

Thadeu Braga Editor adjunto do O POVO Online

Cantor sertanejo morreu nessa quarta, 19, aos 67 anos de idade. Chrystian, que fez dupla com Ralf, estava internado em hospital em São Paulo

Chrystian foi internado em fevereiro para se preparar para um transplante de rim. Ele havia sido diagnosticado com rim policístico. Doação seria feita pela sua esposa.

O cantor sertanejo Chrystian, que fez dupla com Ralf, morreu aos 67 anos de idade, nessa quarta, 19. Ele estava internado em um hospital em São Paulo. A família do artista informou a morte por meio de nota.

Chrystian morreu: veja nota da família na íntegra

"Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo.

Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos.

Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil.