Morre ex-ministro do "milagre econômico", Delfim Netto aos 96 anos em SP

O político faleceu em decorrência de complicações do quadro de saúde e estava internado desde 5 de agosto no Hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo.

Nascido em 1928, Delfim Netto esteve à frente do Ministério da Fazenda, durante a Ditadura Militar brasileira. Presidiu a pasta entre 1967 e 1974, durante os governos de Costa e Silva e Emílio Garrastazu Médici.

Foram os anos mais violentos do Regime, com perseguições e torturas. No âmbito da economia, no entanto, ganhava as manchetes da época o dito “milagre econômico”, quando o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 85% e a renda per capita dos brasileiros, 62%.

Na redemocratização, o cenário econômico herdado do regime foi de alta inflação e endividamento externo.