Silvio Santos, ícone da televisão brasileira, morre aos 93 anos

O apresentador Silvio Santos morreu neste sábado, 17. Fundador do SBT e ícone da televisão brasileira, ele morreu após quadro de broncopneumonia que aconteceu por infecção por influenza por H1N1.



"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria", publicou no Instagram o perfil oficial do SBT.

Comunicador recebeu o diagnóstico da doença em julho recente, passando por uma internação e recebendo alta no dia 20 do mesmo mês. Na ocasião, boatos começaram a circular na mídia indicando que o apresentador estava com a saúde em estado crítico.