Franz Beckenbauer, bicampeão mundial pela Alemanha, morre aos 78 anos

Beckenbauer conquistou o bicampeonato da Copa do Mundo da Fifa pela Alemanha Crédito: Divulgação / DFB Team

O ex-jogador e treinador Franz Anton Albert Beckenbauer, conhecido como Franz Beckenbauer, faleceu nesta segunda-feira, 8, aos 78 anos, enquanto dormia. A informação da morte foi divulgada pela família à agência de notícias Deutsche Presse-Agentur (DPA).

Beckenbauer disputou cinco Copas do Mundo pela Alemanha, tendo conquistado em 1974 como jogador e em 1990 como treinador, sendo ao lado do brasileiro Mário Jorge Lobo Zagallo e do francês Didier Deschamps os únicos a conquistarem o principal torneio de seleções como atleta e técnico. O ex-zagueiro, ídolo da Alemanha e do Bayern de Munique, ainda tem duas medalhas de prata (1966 e 1986) e uma de bronze (1970) da Copa do Mundo.