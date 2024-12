Veja rituais para a virada de ano de cada signo

2025 será um ano promissor em áreas como trabalho, família, finanças e saúde. “O próximo ano será regido por Júpiter, planeta da sabedoria, sorte e abundância, mas com ênfase no merecimento. Além disso, a força espiritual de Yansã, a mãe guerreira dos raios, marcará 2025 como um período de batalhas internacionais e pacificação. Na numerologia, o número 9 nos convida ao desapego, à conclusão de sonhos e à renovação energética”, acrescenta o consultor esotérico.

Apesar disso, enfrentaremos desafios no amor e em questões sociais e políticas. “Por isso, é fundamental encerrarmos 2024 ao lado de quem amamos, agradecendo pelas conquistas e pelas lições do caminho”, destaca Mariano Espiritualista.

Os arianos terão um início de ano com dificuldades; mas, depois de março, as vitórias surgirão. Por isso, recomenda-se comprar uma pequena cruz de madeira, benzê-la na água benta e usar o ano todo. Além disso, vá a uma Igreja, templo ou centro espírita na semana da virada do ano e faça uma oração de agradecimento e de proteção.

O taurino terá um ano de renovação, em que a sabedoria lhe será de utilidade extrema. Haverá novidades que irão ancorar sua vida para os próximos 5 anos. Por isso, recomenda-se fazer uma novena aos arcanjos, acender uma vela por dia e orar a oração dos anjos. Além disso, tome um banho de água fria para renovar o corpo e tenha uma folha de louro com você na virada do ano.

O canceriano viverá um ano de pacificação e de boa vida. Alguns perrengues acontecerão, mas nada que vá prejudicá-lo. Assim, inicie o ano rodeado de flores, pessoas e com intensidade. Use uma turmalina junto ao corpo e tome um banho de sal fino com soda limonada, para temperar a vida e adoçar a alma.

O geminiano terá um ano de caminhos abertos, principalmente no trabalho e na família. Assim, recomenda-se usar roupas leves na virada do ano (de preferência não novas), pois precisará de energias conhecidas em 2025. Além disso, beba um bom chá de limão com erva-cidreira para acalmar os ímpetos e carregue uma margaridinha-do-campo durante a virada do ano. Também, faça uma boa e fértil oferenda ao seu orixá e siga a vida.

Para os leoninos, será hora de enterrar o passado. Para isso, escreva tudo o que quer ver enterrado em sua vida, como amores , dívidas, más companhias. Depois, coloque em um envelope e enterre debaixo de uma árvore bem frondosa. Use roupas de cores quentes, como vermelho, rosa, amarelo, e carregue uma figa ou uma chama de metal junto ao corpo. Ore a oração de São Bento (cruz sagrada) e beba um chá de hibisco vermelho no dia de ano novo.

Para os virginianos, será hora de se comunicar. O ano pedirá comunicação e muito entusiasmo nos caminhos da vida. Para isso, use em um colar ou um pingente de pássaro no bolso. No dia de ano novo, tome um banho de sal grosso com lírios, para purificar a vida humana e mental. Acenda uma vela branca a seu protetor e ore por pelo menos 30 minutos a oração ou o mantra que desejar.

Libra

O libriano deve orar a São Benedito e usar alfazema verde após o banho (Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock)

Para o libriano, a vida será boa no novo ano. Contudo, lembre-se de fechar bem as portas emocionais de 2024. No novo ano, seja mais compassivo nas decisões e aceite as colheitas, assim terá fluídos positivos durante 2025. No dia 1º, ore a São Benedito e ao seu protetor. Além disso, tome um banho de água quente e derrame alfazema verde em seu corpo. Use um punhado de cravos em seu bolso.

Escorpião

O escorpiano deve usar azul e branco na passagem do ano e carregar uma moeda de um real no bolso (Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock)

Os escorpianos terão um início de ano perturbador, principalmente na área das finanças. Contudo, isso acontecerá apenas no início, depois tudo fluirá. Assim, use azul e branco na passagem do ano e carregue uma moeda de um real no bolso. No dia 1º, tome um banho de guaraná com flores-do-campo, para afastar o mal e fluir o novo e eterno. Além disso, ore a São Miguel.

Sagitário

O sagitariano deve usar um pingente de flores e orar ao Arcanjo Rafael (Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock)

O sagitariano terá um ano seguro e sem loucuras, com amor e boas conquistas. O novo ano trará a fartura perdida em 2025. Todavia, para isso, afasta de vez os falsos amores. Use um pingente de flores junto ao corpo e ore ao Arcanjo Rafael. Durante todo o ano, use uma cruz junto ao corpo e se banhe com sabonete florais.

Capricórnio

O capricorniano deve tomar um banho de canela com cravo-da-índia e sempre ter uma moedinha no bolso (Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock)

2025 iniciará testando a paciência dos impacientes, exigindo calma dos capricornianos. O trabalho estará em alta, mas as finanças serão testadas. Por isso, tome um banho de canela com cravo-da-índia para proteção e faça uma oração poderosa a São José e a São Ágabo. Além disso, carregue uma moedinha junto a você o ano todo. Na virada de ano, jogue flores silvestres em sua casa.

Aquário

O aquariano deve espalhar canela pela casa e orar ao Arcanjo Gabriel (Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock)

2025 trará um ciclo de muita fertilidade na vida do aquariano, mas com empecilhos severos em conquistar novos trabalhos. Prepare-se com banhos de guaraná e sopre canela pela casa. Além disso, ore ao Arcanjo Gabriel e use seu bom senso. Na virada do ano, use elementos azuis e verdes e carregue um raminho de alecrim com você.

Peixes

O pisciano deve tomar um banho com rosas-vermelhas e champagne, beber água e ter uma pedra de água marinha (Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock)

Para o pisciano, o desafio será no amor, tanto o afetivo quanto o prático. Na virada do ano, tome um banho de 3 rosas-vermelhas com champanhe, ativando sua atração natural. Além disso, beba um litro de água e carregue uma pedra de água-marinha consigo.

Por Alice Veloso