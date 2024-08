Causa da morte do cantor Nahim é divulgada; relembre o caso

Três meses depois da investigação, causa da morte do cantor Nahim foi revelada

No laudo necroscópico do Instituto Médico Legal (IML) de Taboão da Serra, divulgado pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica, o cantor pode ter perdido a consciência devido à droga, causando a queda que gerou o traumatismo.

De acordo com o G1, o artista paulista morreu devido a uma “intoxicação exógena ocasionada pelo agente químico cocaína e pelo traumatismo cranioencefálico”.

Após três meses, a causa da morte do cantor Nahim foi revelada . Conhecido pelas canções “Dá Coração”, “Taka Taka”, “Olhos Abertos” e “Coração de Melão” e outras músicas que marcaram a década de 1980, Nahim foi encontrado morto em sua residência em 13 de junho deste ano.

A publicação detalha, ainda, que a perícia encontrou “remédios sedativos no organismo de Nahim”, mas que as substâncias não teriam produzido “efeito direto” na morte do artista.

Nahim Jorge Elias Júnior morreu no dia 13 de junho de 2023 aos 71 anos de idade. Na época, a morte do músico estava sob investigação pela Polícia Civil em Taboão da Serra (SP).