Morre Izquierdo, do Nacional, jogador que sofreu arritmia no Morumbi

Atleta estava internado no hospital Albert Einstein desde o ataque sofrido em jogo contra o São Paulo, na última quinta-feira, 22, no Morumbi

O jogador do Nacional, do Uruguai, Juan Izquierdo, faleceu na noite desta terça-feira, 27, após sofrer um ataque de arritmia cardíaca na partida da equipe uruguaia contra o São Paulo pela Copa Libertadores na última quinta-feira, 22.

A notícia foi confirmada pelo time uruguaio. No último boletim do Hospital Albert Einstein antes da confirmação do falecimento do atleta foi informado que ele apresentava "quadro neurológico crítico" e estava dependente de ventilação mecânica.

A cônsul uruguaia Marta Echarte esteve no hospital na segunda, 26, e afirmou que a situação do defensor era "praticamente irreversível".