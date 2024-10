Morre cantor Liam Payne, ex-One Direction, aos 31 anos de idade

Morre ex-membro da One Direction, Liam Payne, aos 31 anos Crédito: Reprodução/Instagram @liampayne

Morreu nesta quarta-feira, 16, o cantor Liam Payne, aos 31 anos de idade. A informação foi divulgada pelo portal argentino Todo Notícias. De acordo com o noticiário, o artista foi encontrado morto em um hotel localizado na capital Buenos Aires. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme a imprensa local, Liam caiu do terceiro andar do edifício localizado no bairro Palermo. Conforme o La Nacion, a polícia da região chegou a ser chamada ao hotel para conter “um homem agressivo” e que estava sob “influência de drogas ou álcool”.

O Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME) de Buenos Aires confirmou a morte instantânea do cantor. Liam Payne iniciou na música com a banda One Direction Ex-integrante da banda britânica One Direction, o artista iniciou a carreira na música em 2010, após participar do programa “The X-Factor”. Lá, foi reunido pela cantora Nicole Scherzinger com Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson, formando o One Direction. Com a banda, o cantor lançou cinco álbuns e ganhou sucesso internacional. O grupo britânico seguiu em atividade até o ano de 2016, quando os quatro membros restantes – Harry, Niall, Louis e Liam – iniciaram suas carreiras individuais.