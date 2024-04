Morre Alan Neto, ícone do jornalismo cearense e eterno Trem Bala

Icônico apresentador do Trem Bala, Alan Neto morreu nesta quarta-feira, 3 Crédito: AURÉLIO ALVES

Ícone do jornalismo cearense, Alan Neto, o eterno "Trem Bala", morreu nesta quarta-feira, 3º. O jornalista e colunista do O POVO, que marcou época pelo seu jeito polêmico e irreverente em todas as plataformas, do rádio ao Youtube, estava hospitalizado desde o fim de janeiro após sofrer um acidente doméstico. O comunicador deixa esposa, uma filha e uma neta. O velório de Alan Neto será aberto ao público e realizado nesta quinta-feira, 4, das 8 horas às 14 horas, na Funerária Ternura. O sepultamento está marcado para as 16 horas, no Cemitério Parque da Paz. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Referência no jornalismo do Ceará, Alan Neto se dedicou ao máximo à profissão no qual era profundamente apaixonado e desfilou todo o seu talento em quase 60 anos de carreira, escrevendo para jornal e portal e comandando programas em rádio, televisão e Youtube.

No O POVO, Alan Neto mantinha textos sobre o futebol cearense em sua coluna, de segunda a sábado, uma das mais lidas do grupo. Aos domingos, ele escrevia uma coluna sobre os bastidores da política cearense. O jornalista também apresentava o famoso programa Trem Bala no canal do O POVO no Youtube e na Rádio O POVO CBN. Performático e criativo, o apresentador do Trem Bala colecionou bordões e se tornou viral na era da internet. Um dos maiores streamers e youtubers do Brasil, Casimiro, o Cazé, chegou a reagir a vídeos do programa. Bordões como "Olha o dedo do Trem Bala", "passe adiante" e "bombas de milmegatons" estarão eternizados na crônica esportiva cearense.