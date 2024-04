Morre O.J. Simpson, protagonista de caso de duplo assassinato

O.J. Simpson, o ex-astro do futebol americano da NFL cuja absolvição em 1995 no chamado "julgamento do século" pelos assassinatos brutais de sua ex-esposa e de um amigo dela chocou o mundo, morreu aos 76 anos, anunciou sua família nesta quinta-feira (11).

O.J. Simpson era considerado um deus nos Estados Unidos e sua fama não diminuiu quando ele pendurou as chuteiras e entrou para o mundo do entretenimento. Mas o assassinato de sua ex-esposa Nicole Brown Simpson e de um amigo, Ron Goldman, o levou do Olimpo para o banco dos réus em 1994, no chamado "julgamento do século".

O júri o considerou inocente, embora mais tarde ele tenha sido considerado culpado em um tribunal civil e condenado a pagar US$ 33,5 milhões (R$ 170 milhões na cotação atual) em indenizações, uma conta que ele nunca pagou.

Simpson não conseguiu evitar a prisão quando foi detido em Las Vegas em 2007 por sequestro e assalto à mão armada a dois colecionadores de objetos esportivos. Ele passou nove anos na prisão e foi libertado em 2017.

Durante esse período, o fascínio por sua figura não diminuiu totalmente. "O.J.: Made in America", um trabalho de quase oito horas sobre o julgamento de seu assassinato, ganhou o Oscar de melhor documentário em 2017.

E "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story", uma minissérie de TV estrelada por Cuba Gooding Jr como o ex-astro, ganhou vários prêmios Emmy em 2016.

Em 9 de fevereiro deste ano, Simpson publicou um vídeo no X negando relatos de que estava recebendo cuidados paliativos.