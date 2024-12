Retrospectiva Tinder 2024 revela dates preferidos dos brasileiros; veja

Assim como o Spotify Wrapped, o Tinder também apresenta sua própria retrospectiva anual, o Year in Swipe. Nela, a plataforma de relacionamentos destaca as principais tendências entre seus usuários ao longo do ano, como interesses, nomes e até esportes que estiveram em alta em 2024.

Com o fim do ano se aproximando, é natural refletir sobre os últimos 12 meses. Por isso, tendências como o Spotify Wrapped e o Year in Swipe do Tinder se tornaram tradições populares para encerrar o ano antes da chegada do Ano Novo.