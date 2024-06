Lenda dos Lakers e inspiração do logo da NBA, Jerry West morre aos 86 anos

Morreu nesta quarta-feira, 12, Jerry West, lenda da NBA. O ex-jogador tinha 86 anos e marcou o mundo do basquete vestindo a camisa do Los Angeles Lakers. Há mais de 50 anos, West é a silhueta presente no logo da NBA.

A causa da morte não foi revelada até o momento. Segundo informações da mídia americana, ele morreu de forma pacífica e ao lado da sua esposa, Karen.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

West é uma lenda da NBA e um dos maiores jogadores da história do Los Angeles Lakers. Ele permaneceu na franquia durante toda sua carreira, que durou 14 temporadas. Tem um título da NBA como atleta, conquistado em 1972.