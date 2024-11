'Feliz Ano Novo!': Marte comemora virada de ano e a próxima só será em 2026

Marte celebrou seu ano novo em 12 de novembro de 2024, iniciando o ano 38. O planeta leva 687 dias para completar sua órbita ao redor do Sol.

A última terça-feira, 12, tornou-se uma data histórica para um dos planetas-irmãos da Terra, Marte . Nesse dia, o planeta vermelho celebrou sua virada de ano , entrando no ano 38 . Como o dia em Marte tem rotações diferentes das da Terra, a próxima virada será somente em setembro de 2026.

Enquanto a Terra completa sua órbita ao redor do Sol em aproximadamente 365 dias, seis horas e nove minutos, Marte leva 687 dias terrestres para completar uma órbita ao redor da estrela. Assim, cada ano em Marte equivale a cerca de 22 meses terrestres.

A National Aeronautics and Space Administration (Nasa) publicou uma mensagem no X (antigo Twitter), a partir de seu perfil “Nasa Mars”, informando aos leitores que o planeta está inaugurando seu ano novo em 13 de novembro de 2024.

Ano novo em Marte: “Feliz 38”

Quando celebrarmos o ano novo da Terra, na virada de 31 de dezembro para 1º de janeiro de 2025, Marte já estará com mais de 10 meses em seu 38⁠º ano.

“A convenção para contar os anos no calendário marciano começou em 1955, com o primeiro ano coincidindo com uma grande tempestade chamada ‘a grande tempestade de poeira de 1956’”, explica a Agência Espacial Europeia em comunicado.

Numerar os anos dá aos cientistas um ponto de referência comum que antecede a primeira missão de sobrevoo bem-sucedida em Marte — a Mariner 4, da NASA, em 1965. Desde então, a humanidade enviou uma sucessão de espaçonaves e rovers para visitar o planeta.