Astro do cinema francês, Alain Delon, morre aos 88 anos

Considerado um dos grandes galãs das décadas de 60 e 70, Alain estrelou mais de 80 filmes, tendo os longas “O sol por testemunha”, “O Leopardo” e “Cidadão Klein”, entre seus principais papeis. Nas redes sociais, muitos fãs se despedem dele com os termos “lenda”, ou até mesmo “Deus” do cinema francês.

Um dos que se pronunciaram foi o atual presidente da França, Emmanuel Macron. Em seu perfil no X (antigo Twitter), o mandatário francês destacou os grandes papeis de Alain e disse que ele “fez o mundo sonhar”.

“Melancólico, popular, secreto, ele era mais que uma estrela: um monumento francês”, conclui a publicação.

A atriz italiana Claudia Cardinale, par de Alain no filme “O Leopardo”, também utilizou as redes sociais para prestar uma última homenagem à estrela do cinema. Através do Instagram, ela se disse triste pela partida de Delon, e se referiu a ele como o icônico Tancredi Falconeri, personagem o qual ele interpretou no filme.