Ex-piloto de F1, Wilson Fittipaldi morre aos 80 anos

O ex-piloto sofreu a parada cardíaca após se engasgar com um pedaço de carne durante almoço de Natal. Na ocasião, nas redes sociais do próprio Wilson, sua esposa, Rita Reis Fittipaldi, relatou que ele precisou ser reanimado.

Na maior categoria do automobilismo, Wilson e Emerson criaram também uma equipe 100% brasileira, a Copersucar-Fittipaldi, que ficou em ação no fim dos anos 70 e começo dos anos 80, sem resultados expressivos.

Wilson chegou à Fórmula 1 em 1972 e ficou como piloto durante duas temporadas. No período, ele teve como melhor resultado um quinto lugar no GP da Alemanha.

Wilson Fittipaldi, de 80 anos, é irmão mais velho do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi. Os dois começaram no automobilismo nos anos 60.

"No almoço de Natal, o Wilsinho engasgou com um pedaço de carne e teve uma parada cardíaca, foi reanimado e se encontra sedado e entubado, estamos aguardando ele acordar, ele tem um histórico pós-cirúrgico difícil de retorno pós-sedativo. Um dia por vez, vamos aguardar", escreveu Rita naquele dia.

É com imensa dor que a Confederação Brasileira de Automobilismo registra o falecimento de Wilson Fittipaldi Jr., nesta sexta-feira, 23, na cidade de São Paulo, após 60 dias de internação. Aos 80 anos, Wilsinho se foi de forma serena e envolto por todo o amor que fez por merecer ao longo de sua vida.

Mesmo com saúde abalada nos últimos anos, esteve no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, em novembro último, ocasião em que foi reverenciado por automobilistas de várias gerações. Ainda, pôde se reunir com familiares e amigos mais próximos no dia de Natal do ano passado, quando comemorou seu aniversário. Uma intercorrência acontecida naquele mesmo dia exigiu sua internação.

A CBA rende homenagens não apenas ao ex-piloto Wilson Fittipaldi Jr., mas a este legítimo patrimônio do Automobilismo Brasileiro. Reuniu talento, visão de futuro e ousadia para levar o nome do Brasil a um patamar jamais imaginado. Num projeto que, certamente, estava à frente do seu tempo, capitaneou o surgimento da primeira equipe brasileira de Fórmula 1.