Qual será a cor do seu ano de 2025? Veja o que diz a astrologia

Confira as combinações que podem garantir um bom ano-novo aos signos astrológicos e como escolher a cor ideal para o início de 2025

Mas se a ideia de renovação também passa pela vestimenta ideal para celebrar o Réveillon , os signos astrológicos ganham mais cores para potencializar as boas energias e aproveitar as festas de fim de ano.

Azul, verde, laranja, dourado… Qual será a cor que definirá o ano de 2025? Na astrologia, a pergunta tem resposta e esta se conecta ao número do ano-novo. A tonalidade escolhida pode servir de influência para os 12 meses vindouros, além da chegada de um novo ciclo.

Saiba qual a cor de 2025 e as outras tonalidades que podem potencializar a energia positiva do ano.

Na prática esotérica, cada número que compõe 2025 é somado (2 + 0 + 2 + 5) para encontrar em seu resultado as previsões de mais um ciclo que chega.

“Pela numerologia, teremos 2025 como o ano 9, e ele traz a cor do amarelo ouro ”, afirma o cartomante Phelippe Colle.

Os numerais também podem calcular o seu “ano pessoal”, ou seja, o ano em que o indivíduo nasceu. A soma pode potencializar as previsões para o ano-novo.

Qual será a cor dos signos para 2025?

Além do amarelo ouro, que regerá o ano de 2025, cada signo astrológico pode receber tonalidades que realçam as suas experiências. Confira as sugestões elencadas pelo cartomante ao O POVO:

Áries: vermelho (para trazer foco, energia, coragem e motivação);

Touro: verde esmeralda (para atrair prosperidade, estabilidade financeira e sorte) e rosa (atrai harmonia, amor, paz e alegria);

Gêmeos: amarelo (clareza mental, alegria e criatividade) e vermelho (motivação, força e coragem);

Câncer: laranja (alegria, sorte, motivação) e prata (proteção, intuição e renovação);

Leão: dourado (sucesso pessoal, brilho e prosperidade) e rosa (amor, harmonia e paz);

Virgem: azul-claro (organização, crescimento pessoal e paz) e laranja (alegria, sorte e criatividade);

Libra: rosa (para harmonia, novos amores e paz) e laranja (para atrair sorte financeira, boas notícias e alegria);

