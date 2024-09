Morre Dikembe Mutombo: veja quem foi a lenda da NBA

Dikembe Mutombo foi um dos maiores defensores da história da NBA e está no hall da fama do basquete Crédito: MATT CAMPBELL/AFP

O membro do Hall da Fama do Basquete, Dikembe Mutombo, morreu aos 58 anos. O anúncio foi feito pela NBA nesta segunda-feira, dia 30. Mutombo faleceu devido a um câncer cerebral e estava cercado por sua família. Derrick Rose, MVP mais jovem da NBA, se aposenta após 16 anos nas quadras; CONHEÇA

O jogador, que atuou por equipes como Denver Nuggets, Philadelphia 76ers e Houston Rockets, jogou na principal liga de basquete por 18 temporadas e é considerado um dos maiores jogadores defensivos da história do esporte.

A NBA informou que ele faleceu de câncer no cérebro em Atlanta, mas não divulgou mais detalhes. Ele havia sido diagnosticado em 2022. Morre Dikembe Mutombo: um dos maiores pivôs da NBA Dikembe Mutombo, de 2,18 m, jogou 18 temporadas, começando no Denver Nuggets, que o escolheu na quarta posição do Draft da NBA de 1991. Sua carreira começou na Universidade de Georgetown. Ele foi eleito duas vezes o Jogador Defensivo do Ano da Big East. O pivô jogou cinco temporadas com o time antes de se transferir para Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks e, finalmente, Houston Rockets. Mutombo se aposentou aos 42 anos após a temporada de 2008/2009.

Ele era mais conhecido por bloquear os arremessos dos oponentes e, em seguida, fazer o gesto de balançar o dedo negativamente ("aqui não!") que se tornou sua marca registrada. Ele ocupa o segundo lugar no ranking de bloqueios da NBA, com 3.289 no total, atrás apenas de Hakeem Olajuwon. Mutombo participou de oito All-Star Games e foi escolhido para o All-NBA três vezes. Ele foi introduzido no Hall da Fama do Basquete em 2015, e sua camisa número 55 foi aposentada pelos Nuggets e pelos Hawks.

Morre Dikembe Mutombo: filantropia e caridade Após se aposentar, Mutombo se tornou um verdadeiro embaixador do basquete, trabalhando em causas humanitárias e de caridade, principalmente na África — já que ele nasceu na República Democrática do Congo. NBA: jogador oferece 1 milhão de dólares em card autografado por LeBron; CONFIRA

Fluente em nove idiomas, ele trabalhou com grupos como o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), as Olimpíadas Especiais e ajudou a desenvolver a Basketball Africa League (BAL).