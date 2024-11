Morre o cantor Agnaldo Rayol aos 86 anos

Morre Agnaldo Rayol aos 86 anos Crédito: Reprodução/Instagram @agnaldorayoloficial

Morreu na madrugada desta segunda-feira, 4, o cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos. O artista faleceu em casa, em Santana, bairro na zona norte de São Paulo, após sofrer uma queda. De acordo com a CNN Brasil, ele estava acompanhado de um cuidador da família. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o cantor ainda se encontrava lúcido no momento. No entanto, a assessoria do artista, houve uma demora na chegada da ambulância até o local. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital HSanp, localizado no mesmo bairro em que morava, e tinha um corte na cabeça.