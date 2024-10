Cid Moreira, jornalista, locutor e apresentador, morre aos 97 anos

O jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira morreu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos, recém-completados no último domingo, 29. Ele estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, cidade da zona serrana do Rio de Janeiro, onde tratava uma pneumonia.

Dono de uma das vozes mais marcantes do jornalismo brasileiro, Cid ficou conhecido pelos trabalhos como âncora do Jornal Nacional e locutor de reportagens especiais do Fantástico. De acordo com o Memória Globo, Cid comandou o periódico mais importante da Rede Globo de Televisão por 26 anos, onde somou mais de oito mil participações.

A estreia à frente do Jornal Nacional ocorreu em 1969, quando ele tinha 42 anos. Com passagens pelas principais emissoras de rádio e televisão do País, foi convidado a comandar o novo investimento jornalístico da emissora.