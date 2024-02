Morre Abilio Diniz, aos 87 anos, vítima de insuficiência respiratória

Morreu neste domingo, 18, Abilio Diniz, aos 87 anos. A causa da morte foi insuficiência respiratória em função de uma pneumonite.

De acordo com fontes próximas, Diniz estava internado há três semanas no Hospital Albert Einstein e já apresentava um quadro considerado "difícil". Em janeiro ele viajou para Aspen, no Colorado (EUA), enquanto se recuperava de uma cirurgia no joelho e precisou voltar as pressas para o Brasil após passar mal.

"O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro do seu filho João Paulo, falecido em 2022. Desde já, a familia agradece a todas as mensagens de apoio e carinho", informou a família, por meio de nota.