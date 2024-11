Morre Quincy Jones, produtor musical de Michael Jackson, aos 91 anos

"Esta noite, com corações cheios, mas partidos, devemos compartilhar a notícia do falecimento de nosso pai e irmão Quincy Jones ", registra a família.

Morreu no último domingo, 3, o músico, arranjador e produtor Quincy Jones , aos 91 anos. De acordo com o assessor do norte-americano, Arnold Robinson, o artista morreu próximo dos familiares, em sua casa em Bel Air, em Los Angeles.

Quincy Jones alcançou uma longa lista de premiações, com 28 Grammys , dois Oscars honorários e um Emmy . Durante a carreira trabalhou com artistas como Michael Jackson e Frank Sinatra .

O disco "Thriller", de Michael Jackson, é uma de suas produções mais celebradas, além de um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos.

Além dessa obra, que vendeu mais de 20 milhões de cópias apenas no ano de lançamento, Jones também produziu "We Are The World" para o projeto que reuniu dezenas de cantores em 1985 para arrecadar fundos para a luta contra a pobreza na África.

A iniciativa teve a participação de artistas como Bob Dylan, Billy Joel, Stevie Wonder, Cindy Lauper e Bruce Springsteen.