Morre Silvio Luiz, locutor esportivo, aos 89 anos

O locutor deixa três filhos – Alexandre, André e Andreia – e a esposa Márcia Elizabeth, com quem era casado desde 1989. Confira a nota divulgada pelo hospital em que Silvio estava internado:

Nascido em 1934, Silvio Luiz Peres Machado de Souza ficou conhecido por sua voz potente e bordões marcantes durante as partidas de futebol que narrava, como “pelas barbas do profeta” ou “pelo amor dos meus filhinhos”.

Nas imagens da transmissão, é possível ver o locutor, que estava acompanhado dos humoristas Bola e Carioca, ex-membros do Pânico na TV, sinalizando que não estava bem, com dificuldades na fala.

No dia 7 abril, Silvio Luiz narrava a final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Santos em transmissão online da Record, quando passou mal e precisou ser internado.

"O Hospital Alemão Oswaldo Cruz informa que o paciente, Sr. Sylvio Luiz Perez Machado de Souza, 89, faleceu nesta quinta-feira (16) às 9h40, em decorrência de falência de múltiplos órgãos. O narrador esportivo e jornalista estava internado na UTI do Hospital desde o dia 8 de maio. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz lamenta o falecimento, a direção, equipe médica e assistencial se solidarizam com os familiares e amigos neste momento de dor."

O narrador foi socorrido pelos bombeiros e levado para o Hospital Oswaldo Cruz, onde ficou internado até o dia 30 de abril, quando recebeu alta.

Sobre Silvio Luiz

Natural de São Paulo, o locutor esportivo teve carreira na comunicação influenciada por sua irmã, a ex-atriz Verinha Dercy, vítima de feminicídio aos 32 anos. Na época, ao lado da irmã, Silvio participou das novelas – Éramos Seis e Cela da Morte.

Também antes de começar sua jornada como narrador, Silvio atuou como árbitro de futebol entre a década de 1960 e 1970. No jornalismo, ele trabalhou em veículos com relevância nacional, como as rádios Bandeirantes, Record, SBT, entre outros, além de ter sido diretor de programação da Rede Record.

Em sua carreira como locutor esportivo, Silvio Luiz já fez jogos marcantes e narrou até Copa do Mundo, sempre com seus bordões marcantes e divertidos.