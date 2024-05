Morre Anderson Leonardo, cantor do Molejo, aos 51 anos

Cantor Anderson, do grupo Molejo, foi diagnosticado com câncer inguinal em 2022; artista estava internado desde fevereiro

Vocalista do grupo de pagode Molejo, o artista havia sido diagnosticado com um câncer inguinal , um tipo raro localizado na região da virilha, em 2022. Entre idas e vindas do hospital, Anderson estava internado desde o mês de março , após sentir fortes dores e iniciar o tratamento de imunoterapia.

“Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos”, afirma a nota que também foi compartilhada no perfil da banda.



Banda Molejo realizou homenagem a Anderson no Altas Horas

No sábado, 20, Andrezinho e Claumirzinho, integrantes do grupo Molejo, homenagearam o colega e vocalista do grupo. A homenagem aconteceu no programa “Altas Horas”, da Globo, e contou com a participação de cantores de pagode que marcaram a década de 1990.

Na apresentação, os músicos destacaram que a sugestão do nome da banda foi de Anderson. Depois de um sorteio, ficou decidido que o nome seria Molejo.