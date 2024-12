Morre Fernanda Britto, influenciadora de etiqueta, aos 64 anos

Fernanda, de 64 anos de idade, estava internada no centro médico desde o último dia 4, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC)

Morreu na manhã desta quarta-feira, 18, no Rio de Janeiro, a influenciadora Fernanda Britto , que fazia sucesso na internet desde 2022 dando dicas de etiqueta . A informação foi confirmada em nota da assessoria de imprensa da Casa de Saúde São José, em Botafogo, na Zona Sul do Rio.

“A Casa de Saúde São José confirma o falecimento de Fernanda Brandão Matta de Araújo, conhecida como Fernanda Britto, na manhã desta terça-feira (18/12), em decorrência de um quadro neurológico extremamente grave . A instituição se solidariza com familiares e amigos”, disse o comunicado.

Em 2022, a influencer Fernanda Britto contraiu covid-19 e passou 150 dias internada. Quando se recuperou, ela resolveu investir em uma carreira digital . Na época, o criador de conteúdo e social media do influencer Kadu Pacheco sugeriu para ela a criação de humorísticos em formato de esquete para as redes sociais.

A influencer foi internada no hospital do Rio de Janeiro após passar mal. A informação foi confirmada pela assessoria de Fernanda. O motivo da internação, entretanto, não foi revelado. Em nota, a equipe informou apenas que a influenciadora está “enfrentando um momento delicado”.

Fernanda ganhou popularidade no TikTok e no Instagram rapidamente. Atualmente, ela contabiliza quase dois milhões de seguidores nas plataformas. A influenciadora começou sua trajetória na área há quase cinquenta anos. Ela era responsável por receber executivos e delegações estrangeiras no Rio de Janeiro.



Elis Freire, Correio 24 Horas