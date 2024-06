Morre atriz Ilva Niño, a Mina de 'Roque Santeiro', aos 89 anos

Ilva Niño estava internada no Rio de Janeiro após uma cirurgia; ela era conhecida por seus papéis em novelas como "Roque Santeiro" e "Cordel Encantado"

A atriz Ilva Niño, conhecida por seus papéis em novelas como “Roque Santeiro” e “Cordel Encantado”, morreu nesta quarta-feira, 12, aos 89 anos. Ela estava internada no Hospital Quali, no Rio de Janeiro, desde maio, quando passou por uma cirurgia no coração.

Pernambucana, nascida na cidade de Floresta, ela iniciou sua carreira no início da década de 1960, participando do Movimento de Cultura Popular. Antes disso, estudou teatro grego em um curso ministrado por Ariano Suassuna e atuou na peça amadora que o autor montou para “Antígona”, de Sófocles.

O início de sua carreira foi no teatro, mas quando Suassuna foi contratado pela Rede Globo, Ilva foi junto e participou de diversas produções, como “Verão Vermelho” (1969), “Gabriela” (1975) e “Pecado Capital” (1975).