Retrospectiva 2024: Fortaleza supera atentado, vence Nordestão e faz história na Série A

Novibet estampa espaço principal da camisa do Leão / Crédito: FÁBIO LIMA

Internacionalmente, embora não tenha conseguido repetir a façanha de 2023, quando chegou à final da Copa Sul-Americana, o time cearense protagonizou momentos memoráveis, como a goleada sobre o tradicional Boca Juniors, da Argentina, na Arena Castelão lotada. Foi mais um daqueles momentos que entraram para a história do clube.

O confronto também representou a estreia do jovem venezuelano Kervin Andrade no time profissional, que havia se destacado na Copinha semanas antes. O atleta, tido internamente no Pici como uma joia, é avaliado em mais de R$ 31 milhões pelo clube — que não aceita vendê-lo por cifras menores. Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda finalizou o Brasileirão de 2024 entre as primeiras colocações. Crédito: Fábio Lima/O POVO O dia do atentado no Recife O empate em 1 a 1 com o Sport na Arena de Pernambuco, pela quarta rodada da Copa do Nordeste, ficou ofuscado pelo o que viria a acontecer momentos depois com o ônibus que levava a delegação do Fortaleza de São Lourenço da Mata, onde fica localizado o estádio, para o hotel que o time estava hospedado, no Recife (PE). A noite do dia 21 de fevereiro tornou-se a mais aterrorizante da história do clube cearense.

Após a partida contra o Rubro-Negro, dirigentes, comissão técnica e jogadores do Tricolor saíram do estádio no início da madrugada. O trajeto até a capital pernambucana deveria durar em torno de 30 minutos, mas cerca de dez minutos após a saída da Arena, o ônibus que conduzia a delegação cearense foi atacado por um grupo de torcedores do Sport na rodovia. Bombas e muitas pedras foram atiradas contra o ônibus — ao mesmo tempo, de acordo com os presentes na ocasião. O grande barulho da explosão foi o estopim para momentos de tensão em meio à fumaça e ao forte cheiro de pólvora, além de sangue pelos corredores. Lidando atletas feridos (João Ricardo, Gonzalo Escobar, Dudu, Brítez, Lucas Sasha e Titi) e estilhaços por todo lado, os integrantes da delegação tentavam se comunicar e socorrer os companheiros junto ao médico Glay Maranhão.