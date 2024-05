Fortaleza é derrotado pelo Vasco nos pênaltis e dá adeus à Copa do Brasil na terceira fase

Marinho, ponta do Fortaleza, durante jogo contra o Vasco, pela Copa do Brasil Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

O Fortaleza foi eliminado da Copa do Brasil nesta terça-feira, 21. Em um jogo recheado de emoções em São Januário, o Leão perdeu para o Vasco nos pênaltis por 5 a 4 após empate em 3 a 3 no tempo normal. Marinho, Lucero e Hércules marcaram os gols do Tricolor, enquanto Vegetti (2x) e Piton fizeram para o time carioca. O time do Pici encerra sua campanha no torneio nacional com R$ 5,3 milhões arrecadados. Agora, a equipe focará suas atenções na semifinal da Copa do Nordeste, contra o Sport, marcada para domingo, 26.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Vasco da Gama 3x3 Fortaleza: o jogo Mesmo atuando fora dos seus domínios, o Leão do Pici iniciou a partida de forma positiva e mostrou que queria a classificação. A postura, inclusive, rendeu um gol ao time tricolor já aos sete minutos de confronto.

No lance, a defesa do Vasco se atrapalhou, Pochettino aproveitou e passou para Marinho, que puxou para a direita e finalizou para abrir o placar em São Januário. Porém, a comemoração leonina não demorou muito tempo.

Seis minutos depois do tento do Fortaleza, a arbitragem marcou pênalti para o Vasco. Na ocasião, o árbitro Wilton Pereira Sampaio identificou um toque de mão de Marinho dentro da área. Na cobrança, Vegetti igualou tudo. Após o empate, o time tricolor colocou a bola no chão e controlou o Vasco. Com boas jogadas criadas desde a defesa, o Leão seguiu pressionando até o final da primeira etapa. Em uma dessas chances, mais precisamente aos 40 minutos, o gol chegou perto de sair com Lucero após cabeceio no travessão.

O cenário seguiu o mesmo na volta para o segundo tempo. Incisivo, o Fortaleza voltou a balançar as redes aos nove minutos. Na oportunidade, Pochettino recebeu de Pikachu e apenas passou para Lucero marcar o segundo gol tricolor no jogo. O Tricolor de Aço não baixou seu nível e quase chegou ao terceiro tento com Felipe Jonatan, que chutou de fora da área e forçou o goleiro Léo Jardim a realizar boa defesa. Em resposta, o Cruzmaltino foi fatal. Em uma boa jogada de contra-ataque, David, Adson, Payet e Puma Rodríguez trocaram passes até a bola chegar no centroavante Vegetti, que cabeceou bem para deixar o jogo em 2 a 2. Com o placar empatado mais uma vez, o Vasco cresceu no embate e conseguiu a virada aos 30 minutos. No lance, Payet deu bom passe para Lucas Piton, que finalizou cruzado e venceu João Ricardo para colocar o time carioca na frente.

Após o tento sofrido, a equipe leonina tentou se lançar ao ataque, mas não conseguiu êxito até a entrada de Hércules. Isso porque, na marca dos 43 minutos, o camisa 35 acertou um belo chute de fora da área e deixou tudo empatado mais uma vez em São Januário. No fim, Moisés ainda chegou perto de marcar em chute colocado. No entanto, Léo Jardim salvou o Vasco de ser eliminado no tempo normal, levando a decisão para os pênaltis.