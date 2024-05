Fortaleza vence Sport pela segunda vez na história como visitante

Na Arena Pernambuco, o Fortaleza goleou a equipe do Sport por 4 a 1 e garantiu vaga na final da Copa do Nordeste. Essa foi a segunda vitória do Tricolor diante do Rubro-Negro como visitante, em toda a história.

Ao todo, o Leão jogou 18 em Pernambuco e saiu derrotado por 12 vezes, além de quatro empates. No entanto, em duelos na Arena Pernambuco, o retrospecto é positivo.