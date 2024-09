Fortaleza sofre derrota para o Botafogo em duelo direto e perde liderança da Série A

O Leão volta a campo no dia 11 de setembro, diante do Internacional-RS, no Estádio Beira-Rio, justamente pelo embate atrasado

Fora de casa e em duelo de "seis pontos", o Fortaleza perdeu por 2 a 0 para o Botafogo-RJ, neste sábado, 31, no Estádio Nilton Santos, pela 25ª rodada da Série A do Brasileiro. Igor Jesus anotou os dois goll do confronto.

Com o resultado, o Tricolor do Pici cai para a vice-liderança, com 48 pontos e, ainda, um jogo a menos. O Leão volta a campo no dia 11 de setembro, diante do Internacional-RS, no Estádio Beira-Rio, justamente pelo embate atrasado.

Botafogo 2x0 Fortaleza - O jogo

A etapa inicial no Nilton Santos foi eletrizante. Os dois times buscando a liderança buscavam ao máximo não errar e ceder espaços ao adversário. Em casa, o Botafogo tinha mais bola e circulava a grande área do Tricolor do Pici, que adotava seu estilo de jogo já conhecido: fechado e apostando no contra-ataque.