Fortaleza terá diretora mulher na nova gestão da associação até 2027

Fabíola Guedes, nova diretora jurídica do Fortaleza, na Confut Nordeste 2024 / Crédito: Victor Matheus | Press Foto Club/Confut Nordeste

Eleito presidente do Fortaleza no último dia 14, Rolim Machado já definiu a composição da nova diretoria da associação para o próximo triênio. Em entrevista ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, o dirigente revelou que uma das novidades será a presença de um mulher: a advogada Fabíola Guedes ficará à frente da pasta jurídica. Os indicados para integrar a gestão da associação de 2025 a 2027 ainda aguardam a aprovação do Conselho Deliberativo, em reunião virtual na próxima segunda-feira, 30, para a oficialização.

Atual gerente do departamento jurídico do Tricolor, Fabíola substituirá Germano Palácio, que estava à frente da diretoria desde 2017. Ela também é secretária geral da Comissão de Direito Desportivo da OAB-CE.

"A gente vai tentar aperfeiçoar o que já está muito bom. Dentro da minha filosofia como engenheiro, a gente tem que trabalhar sempre com melhoria contínua", explicou Rolim Machado, em entrevista exclusiva na última quinta-feira, 26. "Na próxima semana, a gente vai ter reunião (da diretoria) e fazer todo o plano para o próximo triênio", completou. Ex-presidente do Conselho de Administração da SAF, Rolim Machado deixou o cargo para assumir a presidência da associação. Os vices são Cláudio Maurício e Maurício Guimarães. No período recente, Rolim já havia ocupado a diretoria de patrimônio e a assessoria da presidência na gestão de Marcelo Paz e foi apontado como nome de consenso para o pleito, sendo candidato único. "Nada melhor do que pegar um clube unido, diretoria unida, gigantes lá dentro, em cada setor do Fortaleza, todos unidos no propósito de elevar, cada vez mais, o Fortaleza. A gente pretende pegar essa gestão maravilhosa que o Fortaleza está tendo, dar continuidade e tentar agilizar processos, trazer melhorias para dentro desses processos", destacou o presidente.