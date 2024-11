Fortaleza garante vaga na fase de grupos da Libertadores após título do Botafogo

A vitória do Botafogo sobre o Atlético-MG abriu mais uma vaga no Campeonato Brasileiro

O título do Botafogo conquistado contra o Atlético-MG, na noite deste domingo, 30, garantiu ao Fortaleza uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A vitória do Alvinegro Carioca confirmou a presença de mais um clube brasileiro na competição, classificando os oito times do Brasileirão no total.

Atual quarto colocado na tabela de classificação da Série A, com 65 pontos somados, o Tricolor já havia se classificado para a competição ao vencer o Vasco por 3 a 0 na 33ª rodada do Brasileirão. Agora, assegurado na fase de grupos, o Leão do Pici se junto aos 31 clubes já classificados.