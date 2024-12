G-4, invicto em casa e recorde nordestino: a campanha do Fortaleza na Série A 2024

Com a vitória diante do Internacional neste domingo, 8, o Fortaleza confirmou a quarta colocação na Série A do Campeonato Brasileiro. Além do G-4 garantido na última rodada, o Leão do Pici ainda encerrou o certame invicto como mandante e com o recorde de pontuação do futebol nordestino.

Ao todo, a equipe leonina somou 19 vitórias, 11 empates e 8 derrotas em 38 jogos disputados na principal competição nacional. Na campanha, foram 53 gols marcados contra 39 sofridos, ou seja, um saldo positivo de 14 tentos.