Fortaleza assume a liderança da Série A pela 5ª vez na "Era Vojvoda"

Técnico Vojvoda no jogo Fortaleza x Sportivo Trinidense, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

No último campeonato, em 2023, o Tricolor de Aço, ao bater o Fluminense por 4 a 2, na Arena Castelão, ficou na liderança e em situação semelhante a atual. Isso porque, o concorrente pela ponta era justamente o Botafogo, time que pode tirar a vantagem cearense na classificação, em caso de vitória contra o Flamengo, neste domingo, 18. No entanto, em caso de empate no clássico carioca, ou derrota alvinegra, nenhum outro resultado atrapalha os planos do escrete vermelho-azul-e-branco no Brasileirão. Campanha sólida Independente do término da 23ª rodada, a campanha do Fortaleza na Série A já é histórica. O time atingiu os 45 pontos, se garantindo pela sétima temporada consecutiva na elite do futebol brasileiro — o recorde nordestino já pertence ao Leão.