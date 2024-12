Número de estrangeiros no elenco faz Fortaleza "dividir" buscas no mercado

Tricolor prioriza contratação de centroavante nascido no exterior e deve reforçar outras três posições com jogadores brasileiros. Alta do dólar impacta em negociações

A busca do Fortaleza por reforços para 2025 tem levado em conta a nacionalidade dos jogadores observados e pretendidos. Com nove estrangeiros no elenco — limite permitido pela CBF Confederação Brasileira de Futebol no Brasileirão —, o Tricolor considera extrapolar a cota para contratar um centroavante nascido no exterior e deve acertar com atletas brasileiros para as outras posições, apurou o Esportes O POVO .

O Fortaleza avalia que o mercado brasileiro tem poucas opções viáveis para a posição de centroavante — seja pelo aspecto técnico ou financeiro — e expande o radar para além das fronteiras. As experiências recentes bem-sucedidas com Silvio Romero e Juan Martín Lucero também tornam o cenário mais favorável.

Além disso, as constantes convocações de Kuscevic e Kervin para as respectivas seleções nacionais abrem brecha para a chegada de mais um "gringo", já que ficariam oito à disposição no elenco durante as Datas Fifa.

Por outro lado, porém, também há empecilhos. A alta do dólar afeta diretamente os valores de possíveis compras de atacantes, o que faz o Leão botar o pé no freio para avaliar a melhor investida. A presença do clube do Pici na Libertadores do ano que vem também faz equipes do exterior subirem a pedida nas conversas.

O fator técnico também pesa, uma vez que a ideia do departamento de futebol é qualificar o elenco e agregar um homem de referência que consiga disputar posição em bom nível com o artilheiro Lucero. Este posto atualmente pertence a Renato Kayzer, que tem sido cobiçado no mercado da bola e pode deixar o Tricolor.