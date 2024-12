David Luiz despista sobre Fortaleza e diz que só vai definir novo clube em 2025

Após se despedir do Flamengo, o zagueiro David Luiz garantiu que só vai decidir em qual clube jogará na próxima temporada a partir da virada de ano. O defensor de 37 anos despistou sobre o interesse de Fortaleza e Vasco em contratá-lo, diz que ainda aproveita férias e só em janeiro vai avaliar as possibilidades para a sequência da carreira.

Neste mês, o camisa 23 participou de um "racha" no Centro de Excelência Alcides Santos ao lado do CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, reuniu amigos em Uruaú, praia do Litoral Leste do Ceará, viu o Flamengo comunicar que ele não permaneceria no elenco — David diz que não foi avisado pelo clube — e, neste sábado, 28, despediu do Rubro-Negro nas redes sociais.