Nos pênaltis, Ceará vence Fortaleza e é campeão estadual de 2024

Com a taça, o time chega aos 46 títulos em toda a história, empatando em conquistas gerais.

Em primeiro tempo disputado e muito estudado, as duas equipes demoraram a oferecer perigo ao gol adversário. Apenas aos 15 minutos, com Saulo Mineiro, o Ceará chegou forte ao ataque.

Com a taça, o time chega aos 46 títulos em toda a história, empatando em conquistas gerais.

O Ceará voltou a ser campeão cearense. Após o empate por 1 a 1 no tempo normal, o Alvinegro de Porangabuçu venceu o rival tricolor nos pênaltis pelo placar de 3 a 2. O Vovô não conquistava o principal título do futebol local desde 2018.

O camisa 73, que foi surpresa entre os titulares de Vagner Mancini, ganhou no corpo do zagueiro Brítez, do Fortaleza, e chutou na trave, assustando João Ricardo. Porém, a resposta tricolor foi rápida.

Lucas Sasha recebeu livre, na grande área, mas Richard impediu que o volante abrisse o placar. Depois desses dois lances, o jogo voltou a ficar truncado, com muitas faltas, especialmente no meio de campo.

Só aos 40 minutos, em chute de longe, Zé Welison, chutou e levou perigo a meta alvinegra. Esse foi o último momento mais incisivo da etapa inicial.