Fortaleza goleia Altos-PI e encara o Sport na semifinal da Copa do Nordeste

Antes de pensar no Sport, o Tricolor mira o foco no Boca Juniors, rival argentino que enfrenta na próxima quinta-feira, na Arena Castelão, pela Sul-Americana

Disputando outras competições simultaneamente e de olho no Boca Juniors, rival que enfrenta pela Sul-Americana na próxima quinta, Vojvoda optou por escalar uma equipe bem modificada em relação ao que vinha utilizando nos últimos jogos. Apesar da escalação praticamente reserva, o Fortaleza se comportou bem coletivamente e não teve qualquer dificuldade para dominar o Altos. O duelo, inclusive, foi resolvido no primeiro tempo.

A partida marca o reencontro das equipes após o atentado sofrido pelo Fortaleza em fevereiro , quando o ônibus que levava a delegação do clube cearense de São Lourenço da Mata, onde fica a Arena de Pernambuco, para Recife, foi atacado com bombas e pedras por torcedores do Sport. A ação criminosa, que resultou em jogadores feridos e outros traumas, ocorreu momentos após os times se enfrentarem pela fase de grupos do Nordestão.

Com um time alternativo, o Fortaleza fez valer o favoritismo, goleou o Altos-PI por 5 a 0 na Arena Castelão e confirmou classificação à semifinal da Copa do Nordeste. Buscando o tricampeonato regional, o Tricolor do Pici terá o Sport como rival na próxima etapa da “Lampions”, em duelo único que acontecerá na Arena de Pernambuco. A CBF ainda não divulgou a data do confronto.

A tônica do duelo foi somente uma: o Tricolor do Pici com alto volume de jogo e impondo forte pressão no campo de ataque, enquanto o time piauiense, sem nenhuma alternativa, se encolheu na defesa para tentar suportar o cenário adverso. Com 60% de posse de bola, o Leão manteve-se, a todo instante, trocando passes na intermediária buscando quebrar as linhas dos visitantes.

Com 4 a 0 no placar e a classificação praticamente selada, o Leão retornou para o segundo tempo em clima de tranquilidade. Seguiu com o controle das ações, administrou o resultado favorável e não deixou o Altos-PI sonhar com uma eventual reação. Pelo contrário, foi o Tricolor do Pici que esteve mais próximo de marcar o cinco do que o time piauiense em diminuir o prejuízo.

E assim aconteceu. Pikachu, que entrou ao longo da etapa final, ampliou a goleada para 5 a 0 e decretou a vitória do Leão do Pici. Terceiro triunfo nos últimos quatro jogos, sequência que eleva a confiança e espanta a imagem ruins das atuações do início do ano.

Fortaleza 5x0 Altos-PI: ficha técnica



Fortaleza

3-5-2: Santos; Tinga, Kuscevic (Pedro Augusto) e Cardona (Titi); Dudu (Pikachu), Lucas Sasha (Kauan), Rossetto, Kervin e Moisés (Luquinhas); Marinho e Pedro Rocha. Téc: Vojvoda



Altos-PI



4-4-2: Careca; Luís Guilherme, Leandro Amorim, Ricardo e Arthurzinho (Lucas Manga); Hudson, Marcelinho (Alberte), Bryann (João Pedro) e Dhonata (Lucas Gomes); Matheus e Rhuann (Athyrson). Técnico: Flávio Araújo