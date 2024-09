Fortaleza volta a perder para o Corinthians e se despede da Sul-Americana

Com o resultado, o Leão do Pici deu adeus ao torneio continental e agora terá apenas a Série A para disputar no restante da temporada

O Fortaleza está eliminado da Copa Sul-Americana 2024. Nesta terça-feira, 24, na Neo Química Arena, em São Paulo, o time tricolor voltou a perder para o Corinthians por 3 a 0 no jogo de volta das quartas de final do certame. Romero, Coronado e Pedro Henrique marcaram os gols da equipe paulista.



Com o resultado, o Leão do Pici deu adeus ao torneio continental e agora terá apenas a Série A para disputar no restante da temporada. O próximo compromisso do time será no domingo, 29, diante do Cuiabá, na Arena Castelão.

Corinthians 3x0 Fortaleza: o jogo

Bastante modificado no setor ofensivo, o Tricolor de Aço iniciou o duelo nervoso e pouco passou do meio-campo alvinegro. A primeira chance do emabte, inclusive, foi criada pela equipe de São Paulo. Após erro da defesa leonina, Coronado aproveitou e finalizou, mas João Ricardo fez grande defesa.