Campanha do Fortaleza na Série A é marcada por recordes e consolidação no Nordeste

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 21.09.2024: Vojvoda. Fortaleza x Bahia. Arena Castelão, campeonato brasileiro série A. (Foto: Aurélio Alves / O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

A fantástica campanha do Fortaleza na Série A deste ano é marcada, além do feito esportivo no qual supera a grande disparidade financeira e a logística mais complexa dentre todos os clubes, por recordes que colocam o nome do Leão em evidência. A lista de façanhas é extensa, relevante e muito simbólica para o torcedor tricolor, que vê o clube furar a bolha e se consolidar em nível nacional. Considerando o cenário regional, o Fortaleza se firmou como a principal referência atualmente. O escrete vermelho, azul e branco tem alguns motivos para se gabar disso, entre eles o de ser o time do Nordeste com a maior pontuação em uma edição dos pontos corridos, com 63. Antes, o recorde era dividido entre Vitória e Sport, que somaram 59 em 2013 e 2015, respectivamente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Tricolor também assumiu o posto de clube nordestino com mais vitórias no Brasileirão: 18 até o momento, número que supera o próprio desempenho de 2021, quando venceu 17 rivais. Há, ainda, um outro detalhe: foi o primeiro da região a derrotar 16 clubes diferentes na elite nacional. O número pode aumentar para 17 caso supere o Internacional na última rodada.