Após desistências, Fortaleza vai enfrentar times dos EUA na Orlando Cup; entenda

Fortaleza de Vojvoda vai disputar torneio em Orlando no início de janeiro / Crédito: AURÉLIO ALVES

Anunciada no dia 18 de novembro, a Orlando Cup, torneio de pré-temporada nos Estados Unidos que terá a presença do Fortaleza, sofreu duas baixas em pouco mais de um mês e terá um novo cronograma de jogos. Após a desistência de Atlético Nacional, da Colômbia, e Santos, o Tricolor enfrentará o Miami United e outro time norte-americano a definir, informou a organização do evento ao Esportes O POVO. Em nota publicada na noite desta sexta-feira, 27, o Peixe informou que abriu mão de participar do torneio em razão da "mudança de uma das equipes participantes, com evidente redução da qualidade técnica, e pela não confirmação de transmissão do torneio para o Brasil por plataformas digitais e televisivas". O clube da Vila Belmiro comunicou que já notificou os organizadores da Orlando Cup da decisão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Anteriormente, o Atlético Nacional havia desistido e foi substituído pelo Miami United. A vaga do Santos também deverá ser ocupada por uma equipe dos Estados Unidos, para facilitar a logística. Outra possibilidade é convidar um time da América do Norte.

Pelo calendário inicial da Orlando Cup — ainda exibida no site e nas redes sociais do evento —, o Fortaleza enfrentaria o Santos no dia 14 de janeiro e o Atlético Nacional no dia 19, ambos no Inter&Co Stadium, na Flórida. Mudança no calendário por pré-temporada A ida do Fortaleza para os Estados Unidos levou a Federação Cearense de Futebol (FCF) a adequar o tabela de jogos da equipe na primeira fase do Campeonato Cearense de 2025. A estreia do Leão no Estadual será em 25 de janeiro, contra o Horizonte — o início do Manjadinho será no dia 18. Confira a nota do Santos: "Em função do planejamento estabelecido pela nova comissão técnica e considerando a mudança das condições apresentadas pelos organizadores da competição, o Santos Futebol Clube anuncia que optou por não participar do torneio de pré-temporada Orlando Cup Pro Series, que será realizado nos EUA em janeiro.