Fortaleza empresta atacante Iarley e meia Amorim ao Athletic-MG para 2025

Atacante Iarley e meia Amorim foram emprestados pelo Fortaleza ao Athletic-MG / Crédito: Montagem sobre fotos de João Moura/Fortaleza EC e Mateus Lotif/Fortaleza EC

Dupla de sucesso nas categorias de base do Fortaleza, o meia Amorim e o atacante Iarley atuarão por outra equipe em 2025. O Esportes O POVO apurou que o clube do Pici emprestou os dois ao Athletic-MG, que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro, até o fim da temporada. Com passagens por Ferroviário e Floresta, Iarley chegou ao Tricolor em 2023 para atuar no sub-20. O atacante piauiense brilhou na Copinha deste ano, em que marcou cinco gols em cinco jogos. O desempenho fez o Leão comprá-lo do Lobo da Vila por R$ 300 mil, adquirindo 60% dos direitos econômicos, com contrato até o fim de 2026.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na volta da Copinha, Iarley foi integrado ao elenco profissional, mas não foi utilizado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda — chegou a ficar no banco de reservas em algumas partidas. Aos 21 anos, o atacante atuou no Campeonato Brasileiro de Aspirantes (sete jogos e dois gols) e também na Taça Fares Lopes (três jogos). Iarley ainda tem o status de maior artilheiro do sub-20 do Fortaleza até hoje.

Amorim, por sua vez, passou a se destacar no Fortaleza ainda no sub-17. Em 2023, já no sub-20, balançou as redes cinco vezes em dez confrontos no Campeonato Cearense da categoria, fez dois tentos em seis embates na Copinha e também subiu para o time profissional. O meio-campista foi acionado por Vojvoda duas vezes: na vitória por 2 a 0 sobre o Águia de Marabá-PA, em abril, pela Copa do Brasil, e na derrota por 1 a 0 para o Estudiantes de Mérida-VEN, em junho, pela Sul-Americana. Em 2024, com 19 anos, disputou competições pelo sub-20 e pela equipe de aspirantes. Meia Amorim no jogo Estudiantes de Mérida x Fortaleza, no estádio Metropolitano de Mérida, pela Copa Sul-Americana 2023 Crédito: Felipe Cruz/Fortaleza EC