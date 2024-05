Diante do Trinidense, Vojvoda se tornará o técnico com mais jogos na história do Fortaleza

Desde maio de 2021 à frente do Tricolor, treinador argentino acumula títulos, campanhas históricas e conquistou o coração dos torcedores

Ao passar pelo corredor de acesso entre o vestiário e o gramado da Arena Castelão, o comandante argentino se tornará o técnico com mais jogos oficiais à frente do Leão. Ao todo, serão 233 partidas pelo Tricolor de Aço.

Um dos maiores técnicos da história do Fortaleza , Juan Pablo Vojvoda atingirá mais uma marca expressiva na noite desta quarta-feira, 29, diante do Sportivo Trinidense, em duelo válido pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

No recorte, são 112 vitórias, 59 empates e 61 derrotas, além de 371 gols marcados e 231 gols sofridos. Pelo clube leonino, ele conquistou três títulos do Campeonato Cearense, um da Copa do Nordeste, duas classificações à Libertadores e a disputa da final da Copa Sul-Americana.



No duelo continental contra o clube paraguaio, Vojvoda vai superar Moésio Gomes, que acumulou 232 partidas pelo Leão e é um dos grandes nomes da história tricolor como jogador e treinador.

Clique aqui para ler a reportagem especial sobre os 233 jogos de Vojvoda no Tricolor do Pici