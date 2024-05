Fortaleza goleia Boca Juniors em Castelão cheio e conquista vitória histórica na Sula

Com a vitória, o Leão se isolou na liderança do Grupo D da Copa Sul-Americana e deixou bem encaminhado a classificação como primeiro da chave

Com o Castelão lotado e o clima de decisão instaurado, o primeiro tempo entre Fortaleza e Boca Juniors ficou marcado por momentos de altos e baixos de ambas equipes. Pelo lado tricolor, Vojvoda, como é de costume, resolveu surpreender na escalação e lançou o meio-campista Pedro Augusto como zagueiro central para formar uma linha de três na defesa. Já Diego Martínez, do clube argentino, escolheu ir a campo um time praticamente reserva.

Com o triunfo, o Tricolor do Pici chegou aos nove pontos na chave e abriu cinco de diferença para o Boca, que ocupa a segunda colocação. Para além do peso histórico, o triunfo também foi fundamental para as pretensões dos comandados de Vojvoda, que agora possuem cenário bem encaminhado para avançar de fase como primeiro lugar.

A noite desta quinta-feira, 25, foi mais uma daquelas que ficarão marcadas na memória da torcida do Fortaleza. Diante de mais de 50 mil pessoas na Arena Castelão, o Tricolor do Pici goleou o Boca Juniors por 4 a 2 — com gols de Lucero (2) e Pikachu (2x) —, conquistou uma vitória histórica e se isolou na liderança do Grupo D da Copa Sul-Americana.

Taticamente, Vojvoda projetou o Leão no 3-5-2, com Pikachu tendo maior liberdade para avançar ao ataque, enquanto Bruno Pacheco mantinha-se mais comedido nas subidas. Com toda atmosfera ao seu favor, o início de jogo do Tricolor foi avassalador: marcação em bloco alto, muita pressão no portador da bola e diversos erros forçados na saída do Boca Juniors. E foi exatamente neste contexto que o clube do Pici abriu o placar.

O tento aconteceu logo aos quatro minutos de jogo. No lance, após erro do Boca na saída de bola, Pochettino recuperou e rapidamente achou Lucero. De argentino para argentino, o “El Gato” recebeu livre na entrada da área, avançou e, com categoria, deslocou o goleiro Romero, para delírio dos mais de 50 mil tricolores presentes no Gigante da Boa Vista. Um começo arrasador e que trazia uma boa perspectiva.



Mas o Boca Juniors teve a resiliência para não se abater e, mais que isso, se restabelecer no jogo. Aos poucos, os visitantes foram se organizando em campo e, a partir dos 20 minutos, tomaram conta do duelo. Foi neste recorte do jogo, inclusive, que alguns problemas táticos do Leão ficaram evidentes, principalmente a fragilidade defensiva do lado direito. Aliado a isso, o Tricolor também perdeu boa parte do seu ímpeto e passou a errar muitos passes.