Fortaleza se impõe, bate o CRB por 2 a 0 e larga em vantagem na final do Nordestão

Moisés e Lucero marcaram os gols do Tricolor do Pici na partida de ida da decisão. Duelo da volta será no domingo, 9, em Maceió (AL)

Em um Castelão lotado, as equipes iniciaram a partida de forma intensa com muitas faltas e disputas de bola mais duras. Não à toa foram apresentados dois cartões amarelos antes mesmo dos cinco minutos de duelo.

Com o resultado construído no primeiro embate, o Tricolor pode perder por até um tento de diferença em Maceió, no próximo domingo, 9. Em caso de derrota por dois gols na volta, a decisão será nos pênaltis. Para ser campeão no tempo normal, o Galo terá que fazer três ou mais gols de vantagem.

O Fortaleza largou em vantagem na grande final da Copa do Nordeste 2024. Na noite desta quarta-feira, 5, o Leão do Pici venceu o CRB por 2 a 0, na Arena Castelão, no jogo de ida da decisão regional. Os gols do duelo foram marcados por Moisés e Lucero.

Porém, a intensidade apresentada ficou concentrada no meio-campo. Isso porque nenhum dos times ofereceu perigo durante a maior parte da primeira etapa. A primeira grande chance criada, inclusive, só ocorreu aos 40 minutos e resultou em gol tricolor.

No lance, Pochettino cobrou lateral rápido e mandou para Moisés, que arrancou e contou com o escorregão do zagueiro para ficar cara a cara com o goleiro Matheus Albino. Na frente da meta, ele escolheu o canto e estufou as redes do Gigante da Boa Vista.

Seis minutos depois, o Leão do Pici ampliou o placar. Em jogada construída pela direita, Tinga cruzou rasteiro na área e Lucero apareceu para marcar o segundo tento do Fortaleza no duelo.